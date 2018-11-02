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Российские СМИ на Украине 21 минута назад
Украинских журналистов не ограничивают в России, несмотря на арест Вышинского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка о том, почему Россия не хочет обменять Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко. Сущенко в июне 2018 года был осужден Мосгорсудом на 12 лет колонии за шпионаж.
"Это не тема для каких-то обменов. Это нарушение свободы прессы", — ответил пресс-секретарь Владимира Путина. Дмитрий Песков пояснил, что на Украине российский журналист Кирилл Вышинский арестован за журналистскую деятельность, за то же, чем в Москве занимается и сам представитель УНИАН Роман Цимбалюк.
В Кремле считают, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден, сообщает РИА Новости. При этом Дмитрий Песков добавил, что Цимбалюк буквально днем ранее выступал на Первом канале в программе "Большая игра". При этом российские журналисты на Украине не имеют возможности появляться в эфире центральных каналов. Более того, они лишены аккредитации при органах украинской госвласти. А вещание многих российских СМИ на Украине запрещено.
Нежелание обменивать Вышинского на Сущенко не значит, что Кремль не заинтересован в возвращении российского журналиста на Родину, подчеркнул Дмитрий Песков.
Разочарование решением украинского суда продлить арест журналисту Кириллу Вышинскому до 28 декабря выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он призвал Киев освободить журналиста Позицию Дезира на пресс-конференции в особняки МИД России на Спиридоновке полностью подтвердил генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.
Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в госизмене и поддержке Донбасса. Максимальное наказание по этой статье на Украине – 15 лет лишения свободы. У Вышинского два гражданства – украинское и российское. При этом российских консульских сотрудников к нему не допускают. Действия Киева к Вышинскому МИД России определил как произвол. Российское посольство в Киеве направило в МИД Украины две ноты протеста с требованием прекратить насилие надо представителем СМИ.
Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции, подчеркнул президент России Владимир Путин. Он назвал арест Вышинского абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой сегодняшних украинских правителей, которая должна найти отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций.
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