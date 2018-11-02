Хоккеисты "Спартака" проведут два домашних матча в Мытищах

Московский "Спартак" проведет два домашних матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Мытищах. Это связано с проведением в Парке легенд массовых мероприятий.

В нынешнем сезоне спартаковцы проводят домашние матчи в Парке легенд. Однако на два матча спартаковцам придется перебраться в подмосковные Мытищи. "Спартак" примет в Мытищах рижское "Динамо" 3 декабря. На 5 декабря запланирован матч с "Йокерит". Перенос матчей был согласован с руководством лиги.

"В связи с проведением массовых мероприятий на арене в "Парке Легенд" в начале декабря и невозможностью организации в эти сроки хоккейных матчей принято решение о том, что домашние игры с рижским "Динамо" и "Йокеритом" "Спартак" проведёт на "Арене Мытищи"", — говорится в сообщении, размещенном на сайте москвичей.