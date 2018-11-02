День единства и "Ночь искусств": как провести праздничные выходные

В предстоящие выходные москвичей ждет фестиваль в центре столицы, где гостям расскажут о народных ремеслах и поделятся секретами русской кухни. Еще одним событием, которое нельзя пропустить, станет "Ночь искусств".

Приближающиеся выходные станут, пожалуй, самыми насыщенными по своей культурной программе за весь год. С 4 на 5 ноября по всему городу пройдет "Ночь искусств", а это значит, что вход в музеи, библиотеки, театры станет бесплатным.

Например, в Пушкинском музее каждый час будут идти экскурсии по главному зданию. Чтобы попасть сюда без очереди, надо правильно ответить на вопросы онлайн-викторины, которая появится на сайте музея 4 ноября в 18 часов вечера.

Бесплатно можно будет посетить выставки Третьяковской галереи и всех ее филиалов. В Инженерном корпусе представят картины, по которым посетители смогут проследить, как менялся облик города на протяжении последних 100 лет, а на Крымском валу откроется плакатная мастерская, где научат рисовать постеры в стиле авангард.

Ночь будет по-настоящему удивительной. Тот, кто придет в Музей космонавтики, окажется в межгалактическом пространстве. В 21 час там начнется звуковая инсталляция "Парад планет". Зрители увидят танец Плутона и услышат Луна-джаз. Насладиться красивой музыкой можно будет и в музее-заповеднике "Царицыно": в Екатерининском зале выступит хор, а в Баженовском зале Большого дворца пройдет музыкально-поэтическая программа актеров театра Романа Виктюка.

Ну, а днем гуляем по городу и отмечаем День народного единства. Развлечения пройдут сразу на 7 площадках. Познакомиться ближе с народами России можно на площади Революции. Там откроются творческие мастерские, где можно освоить технику кружевоплетения, а еще научиться варить настоящую астраханскую уху. Кстати, для любителей морских деликатесов будет работать рыбная ярмарка. На Манежной площади гости смогут во время уличного спектакля совершить путешествие по регионам нашей страны. А чтобы лучше узнать их традиции, приходите на Тверскую площадь, где будет игровая программа по мотивам старинных забав под народную музыку.

Гуляния 4 ноября пройдут и во всех парках Москвы: гостей ожидают эстафеты, концерты, квесты и многое другое. Так что провести хорошо время можно будет и рядом со своим домом.