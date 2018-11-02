Умер актер Владимир Тютюнник

В 64 года ушел из жизни народный артист России, актер драматического театра Восточного военного округа Владимир Тютюнник. Причиной смерти стал инфаркт. Прощание с Тютюнником пройдет в драмтеатре Восточного военного округа в Уссурийске 4 ноября в 12 часов. Почтить память актера сможет любой желающий. Актер попал в больницу с неопасной травмой ноги и позвоночника, которую он получил на даче. Но 31 октября у него случился смертельный сердечный приступ, пояснил Николай Столбоушкин — директор Драматического театра Восточного военного округа, в котором артист проработал более 40 лет.

Тютюнник сыграл генерала американской армии в международном телесериале "Корейская война" и милиционера в сериале "Спец". Всего же на счету актера более двухсот ролей, сообщает РИА Новости. Владимир Тютюнник окончил Тюменский государственный институт искусств. В театре Восточного военного округа он служит с 1975 года.

Актер также активно сотрудничал с уссурийским Театром драмы имени В.Ф. Комиссаржевской. А с 1990 года Владимир Тютюнник преподавал театральные дисциплины в Приморском краевом училище.

Коллеги подчеркивают, что Владимир Тютюнник сочетал в себе редкое обаяние, неповторимое чувство юмора и профессиональное мастерство.