Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о 17-летней Маше Лобовой из Ростова-на-Дону.

У девочки врожденный порок сердца, обнаруженный в полтора года. С тех пор Маша находится под регулярным наблюдением ростовских кардиологов. Ситуация оставалась стабильной, пока Маша не почувствовала себя хуже, начала быстро уставать, малейшая нагрузка стала для нее непосильной, появилась одышка и неприятные ощущения в области сердца. Кардиохирурги настаивают на срочной операции, которую готовы провести щадящим способом, не вскрывая грудную клетку.

Из письма Светланы Лобовой, мамы Маши:

"Когда дочке было полтора года, у нее возникли проблемы с сердцем. Педиатр во время осмотра услышал у Маши шумы в сердце, направил нас к кардиологу. Дочку тщательно обследовали и обнаружили дефект межпредсердной перегородки. Диагноз подтвердился и в кардиохирургическом центре Ростовской областной клинической больницы (РОКБ, Ростов-на-Дону). Там Машу взяли под наблюдение, и с тех пор дочка регулярно проходит обследование. Ситуация оставалась стабильной до прошлого года, правда, дочка часто простужалась, но в остальном ни в чем не отличалась от своих здоровых ровесников, хорошо училась в школе, увлекалась рисованием. Но год назад Маша ослабела, начала жаловаться на усталость – даже утром, сразу после сна. Недавнее обследование показало, что размер дефекта увеличился, нарушено кровообращение, сердце с трудом справляется. Врачи сказали, что нужна операция. Ее можно выполнить щадяще: не разрезая грудную клетку, закрыть дефект специальным устройством – окклюдером. Операцию проведут за счет госбюджета, но окклюдер и расходные материалы я должна купить сама. У меня нет такой возможности: работаю продавцом в магазине, одна воспитываю двоих детей. Прошу о помощи!"

Для спасения Маши Лобовой не хватает 273 321 руб.

Детский кардиолог кардиохирургического центра РОКБ (Ростов-на-Дону): "У Марии врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Сердце и легкие девочки работают с большими перегрузками. Чтобы не допустить развития серьезных осложнений, необходимо в ближайшее время закрыть дефект. Мы проведем операцию эндоваскулярно, без вскрытия грудной клетки. После щадящего вмешательства девочка быстро восстановится".

Внимание!

Стоимость окклюдера и расходных материалов 273 321 руб.

ПОМОЧЬ МАШЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,238 млрд руб. В 2018 году (на 1 ноября) собрано 1 304 235 677 руб., помощь получили 1725 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5".

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.