В США смертник предпочел электрический стул инъекции

В тюрьме американского штата Теннесси казнили 63-летнего убийцу Эдмунда Загорски, который расправился с двумя людьми в 1984 году. Из двух предложенных вариантов казни (смертельная инъекция или электрический стул) преступник выбрал последний, сообщает CNN.

Загорски был приговорен к пожизненному за то, что убил двух человек, который хотели купить у него наркотики. Смертник был одет в белые тюремные брюки и желтую футболку. Его последними словами были: "Let's rock" ("Погнали").

BREAKING: Tennessee uses electric chair for first time since 2007, executing inmate for killing two men during drug deal. https://t.co/1YgImkFdQa