Стало известно, почему самолет Air France не пустили в Россию

В Росавиации заявили, что авиакомпания Air France, самолет которой прервал полет из-за запрета на вход в воздушное пространство России, не запрашивала соответствующего разрешения.

Самолет летел из Парижа в Хошимин, и долгое время эта трасса пролегала вне воздушного пространства России. С 1 ноября трассу изменили, и она стала проходить через РФ, но авиакомпания разрешения не запросила, пояснили ТАСС в российском агентстве.

Экипажу сообщили об отсутствии разрешения на полет и готовности оперативно обработать запрос, однако пилоты решили прекратить выполнение рейса и не входить в российское воздушное пространство.

В итоге лайнер вернулся во Францию. Возмущенные пассажиры обратились в авиакомпанию, но там не смогли предоставить никакой информации. Позже там предположили, что произошла компьютерная ошибка.