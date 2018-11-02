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Групповое изнасилование в Уфе 37 минут назад

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2 ноября 201815:13

Арестован еще один полицейский, участвовавший в изнасиловании дознавательницы

Global Look Press

В Уфе заключили под стражу второго фигуранта дела о групповом изнасиловании.

Его имя официально не сообщается. Однако, по данным РИА Новости, это бывший глава ОМВД по Кармаскалинскому району Башкирии подполковник Салават Галиев.

Ранее был арестован подполковник Эдуард Матвеев, который возглавлял отдел полиции по Уфимскому району. По делу проходит еще один фигурант. Это начальник отдела ОМВД по вопросам миграции Павел Яромчук. Решение по нему еще не вынесено.

 

По данным следствия, в ночь на 30 октября трое мужчин изнасиловали 23-летнюю сотрудницу полиции. Девушка — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД. Все подозреваемые были уволены со службы "за совершение поступков, порочащих честь и достоинство".

Остается неясным, признают ли подозреваемые себя виновными, а также какова их версия событий. Между тем ранее сообщалось, что девушка-дознаватель сама пришла в кабинет к руководству, причем не одна, а с подругой.

Жена Павла Яромчука рассказала, что у мужа есть алиби. По ее словам, в ночь происшествия он был дома. Она не верит в то, что ее муж мог совершить такое преступление.

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