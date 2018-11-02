Тема:
Групповое изнасилование в Уфе 37 минут назад
Арестован еще один полицейский, участвовавший в изнасиловании дознавательницы
В Уфе заключили под стражу второго фигуранта дела о групповом изнасиловании.
Его имя официально не сообщается. Однако, по данным РИА Новости, это бывший глава ОМВД по Кармаскалинскому району Башкирии подполковник Салават Галиев.
Ранее был арестован подполковник Эдуард Матвеев, который возглавлял отдел полиции по Уфимскому району. По делу проходит еще один фигурант. Это начальник отдела ОМВД по вопросам миграции Павел Яромчук. Решение по нему еще не вынесено.
По данным следствия, в ночь на 30 октября трое мужчин изнасиловали 23-летнюю сотрудницу полиции. Девушка — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД. Все подозреваемые были уволены со службы "за совершение поступков, порочащих честь и достоинство".
Остается неясным, признают ли подозреваемые себя виновными, а также какова их версия событий. Между тем ранее сообщалось, что девушка-дознаватель сама пришла в кабинет к руководству, причем не одна, а с подругой.
Жена Павла Яромчука рассказала, что у мужа есть алиби. По ее словам, в ночь происшествия он был дома. Она не верит в то, что ее муж мог совершить такое преступление.
Ранее по теме
-
Групповое изнасилование дознавательницы: арестован глава уфимского ОМВД РФ1 час назад
-
Жена полицейского-насильника рассказала об алиби мужа4 часа назад
-
Опорочили честь. Полицейских-насильников уволят с позором21 час назад
-
Изнасилование в Уфе: девушка пришла в кабинет начальника с подругой22 часа назад
-
В Уфе идут очные ставки полицейских с изнасилованной ими коллегой1 сутки назад
-
Стали известны подробности группового изнасилования в Уфе1 сутки назад
Сейчас
Арестованы все участники изнасилования дознавательницы
Картина дня
-
Жена полицейского-насильника рассказала об алиби мужа
- Странный ответ на санкции: Украина задержала судно под флагом Либерии
- Догнал, застрелил, закопал: пропавший подросток был убит
- В Кремле с юмором отнеслись к заявлению Коломойского
- В лондонской штаб-квартире Sony произошла поножовщина
Самое читаемое
-
Стали известны подробности группового изнасилования в Уфе
- Звезда шоу "Голос" умерла от рака
- В Москве жестоко избили известного актера
- Легенда фитнеса, тренер мировых звезд умерла в ванной в 42 года
- Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Цены на топливо "заморозили": правительство договорилось с нефтянниками
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
Как Дональд Трамп одним звонком поднял падающие рынки
- За рулем гаджета: будущее автомобильной промышленности
- Топ-10 самых загруженных аэропортов в мире
- Обвал на рынке нефти: цены опустились до минимума с августа
- США не рискнут портить отношения с саудитами
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Зеленый чай оказался опасен для печени и почек
- Ученые считают, что болезнь Паркинсона начинается с аппендикса
- Кратковременная бессонница: что это такое и как с ней справиться
- Природа гусиной кожи: почему появляются мурашки
- Впервые в мире две женщины выносили одного и того же ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы
- "Петелинку" оштрафовали за листерии и сальмонеллы в курином мясе
- В Люберцах люди остались без отопления по вине застройщика
- Борьба с самостроем: снос палаток изменил облик Москвы
- Уходя от погони, таксист протаранил три машины
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Миссия телескопа Kepler закончена
- Большинство "землеподобных и потенциально обитаемых планет" лишили этого статуса
- Учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей
- Собак обучили диагностировать малярию по запаху носков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"