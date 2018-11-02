Избивший двух стариков челябинский водитель остался на свободе

Суд над хулиганом, избившим двух стариков, в том числе 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, после проведения всех следственных мероприятий, приговорил нарушителя к двум годам условного заключения.

Инцидент произошел еще 12 августа, когда Глимязный Иван Владимирович, 32-летний мужчина, катался по двору жилого дома на своем автомобиле, значительно превышая разрешенную скорость.

Сидевшие на скамейке у подъезда пенсионеры сделали мужчине замечание, что вывело его из себя и он напал на стариков. Особенно досталось крепкому для своего возраста 67-летнему пожилому человеку, получившему травму головы.

Спустя пару дней, после поднятой прессой шумихи, нарушитель сам явился в полицию с извинениями и повинной. Были проведены следственные мероприятия: хулигану грозил реальный срок за нанесение побоев.

Однако он извинился перед пенсионерами и даже выплатил одному из них кое какую компенсацию. Побитые старики простили Ивана Владимировича и не имеют к нему претензий. Так, ветеран попросил, чтобы строго хулигана не наказывали.

Суд услышал просьбу старика и приговорил нарушителя к условному сроку, несмотря на то, что тот был ранее судим за распространение наркотиков.

К примеру, в 2010 году хулиган привлекался за хранение и распространение марихуаны в особо крупном размере и был приговорен к 8 годам заключения в колонии строгого режима. А в начале 2018 года Иван Глимязный получил условный срок за хранение мефедрона, а также предписание пройти обследование у нарколога.