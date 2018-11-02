В лондонской штаб-квартире Sony произошла поножовщина

Вооруженный мачете мужчина в пятницу днем ворвался в штаб-квартиру Sony Music в Лондоне и ранил двух человек, сообщает The Sun. Очевидцы сняли на видео эвакуацию сотрудников японского гиганта.

Armed police surround building in Kensington, London. Sony offices reportedly evacuated. pic.twitter.com/iGhP7POHDD — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) November 2, 2018

Вызов, как уточнили в полиции, поступил около 11 часов утра. Прибывшие стражи порядка вывели из здания на Дерри-стрит всех людей, после чего задержали предполагаемого злоумышленника.

Служители закона не склонны рассматривать произошедшее как теракт, однако причины инцидента пока не называют. В настоящее время здание оцеплено, движение на прилегающих улицах заблокировано.

О состоянии пострадавших и характере полученных ими травм ничего не сообщается.