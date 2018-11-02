Полузащитник ЦСКА Влашич вызван в сборную Хорватии

Финалист чемпионата мира сборная Хорватии проведет в ноябре два матча Лиги наций со сборными Испании и Англии. Главный тренер хорватов Златко Далич объявил имена игроков, вызванных на эти встречи.

15 ноября хорваты примут испанцев, а 19 ноября отправятся в гости к англичанам. Среди приглашенных на эти встречи полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Ранее 21-летний футболист провел лишь две встречи в первой сборной своей страны. Вызван в сборную бывший полузащитник "Спартака", а ныне футболист итальянской "Аталанты" Марио Пашалич.

Полностью состав сборной Хорватии выглядит следующим образом. Вратари: Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Карло Летица ("Брюгге"). Йосип Пиварич ("Динамо", Киев), Тин Едвай ("Байер"), Матей Митрович ("Брюгге"), Дуже Чалета-Цар ("Марсель"), Антонио Милич ("Андерлехт"). Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Матео Ковачич ("Челси"), Милан Бадель ("Лацио"), Марсело Брозович ("Интер"), Марко Рог ("Наполи"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Филип Брадарич ("Кальяри"), Никола Влашич (ЦСКА). Нападающие: Иван Перишич ("Интер"), Андре Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Ребич ("Айнтрахт"), Марко Пьяца ("Фиорентина"), Йосип Брекало ("Вольфсбург").