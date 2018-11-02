Арестованы все участники изнасилования дознавательницы

Под стражу взят третий экс-сотрудник полиции, обвиняемый в изнасиловании коллеги. Решение об аресте 34-летнего майора, начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука принял Кировский райсуд Уфы. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Во время суда жена обвиняемого заявила, что у ее мужа алиби. Он якобы всю ночь был дома.

Ранее 2 ноября были арестованы экс-глава ОМВД по Кармаскалинскому району Башкирии 50-летний подполковник Салават Галиев и начальник отдела полиции по Уфимскому району 51-летний полковник Эдуард Матвеев, сообщает "Интерфакс". Всем задержанным определена мера пресечение в виде ареста.

30 октября они изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. При этом сотрудница полиции — дочь полковника, начальника силового подразделения республиканского МВД. Все подозреваемые в преступлении были уволены со службы за совершение поступков, порочащих честь и достоинство.

В их отношении возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 131 ("Изнасилование") и пункту "а" части 2 статьи 132 Уголовного кодекса России ("Насильственные действия сексуального характера").

После произошедшего девушке-полицейской госпитализация не потребовалась. Она приняла участие во всех следственных действиях. В МВД Башкирии началась служебная проверка. Она должна выявить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Кроме того, из Москвы в Уфу для ревизии ситуации вылетели сотрудники центрального аппарата МВД России.