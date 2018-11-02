Лицо в кредит: косметологи пугают и оставляют клиенток без денег
Отправиться на бесплатные процедуры и выйти с кредитом на четверть миллиона рублей: салоны красоты навязывают москвичкам займы под бешеные проценты. Клиенток встречают умелые мастера манипуляций, причем вовсе не косметических. Можно ли верить их диагнозам?
За "подарочную" процедуру Ольга заплатила 8 тысяч рублей. Эффекта не почувствовала, а вот последствия от посещения центра косметологии ощущает до сих пор.
- Мне сказали: возьмите паспорт, потому как там пропускная система.
На самом деле паспорт нужен, чтобы оформить кредит. Правда, девушку убедили, что это рассрочка.
- 26 процентов годовых. Все-таки это реальный кредит.
В кредит навязали ряд жизненно необходимых, по словам местных специалистов, процедур.
- Главный врач расписал мне целую программу: и витамины, и массаж, и укольчики.
Предложение действовало здесь и сейчас, решить надо было, не отходя от кассы.
- Я сказала им: можно я позвоню мужу и посоветуюсь с ним. Но мне ответили: разве вам нужно согласие мужа, чтобы любить себя?
"Это чистейшая манипуляция на доверии, на ее самолюбии, способности быть самостоятельной фигурой", — объясняет психолог Артур Почекутов.
Съемочная группа решила обратиться в тот самый центр косметологии. Солянка — самый центр столицы. Широчайший перечень услуг.
- У нас есть косметологи, дерматологи, флебологи, вплоть до стилистов и стоматологов.
Сразу предупреждают: в розницу не торгуют, только опт.
- Какую сумму вы готовы выделять на себя, приходя сюда? 15-17 тысяч — это комфортно?
Пакет из нескольких процедур (пока не очень понятно каких именно) стоит 160 тысяч рублей. Но для дорогих клиентов существует программа VIP — всего на 100 тысяч дороже.
- У нас есть медицина в кредит. Первоначальный взнос 30 тысяч рублей.
Журналистку ведут на диагностику. После трехчасового приема вердикт специалистов пугает: купероз, обезвоженность. Требуется срочное лечение стоимостью 250 тысяч рублей.
Идем в городскую поликлинику. За десять минут дерматолог заключает, что никаких особых процедур не требуется. Пигментные пятна при желании можно убрать лазером. Стоит это далеко не четверть миллиона.
"Максимальная цена, если делать все лицо, обрабатывать с помощью лазера — до 7-9 тысяч", — говорит врач-дерматовенеролог Елена Хлыстова.
И речь идет лишь об эстетике, а не о здоровье — его, кстати, может подорвать неосторожно поставленный диагноз.
"Невроз, который вызван словами доктора, называется ятрогения. Это ни в коем случае нельзя допускать", — объясняет Николай Потекаев, главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения Москвы.
Но есть ли среди сотрудников подобных центров косметологии профессиональные доктора — большой вопрос, скорее, специалисты по кредитам.
Сейчас
В РПЦ предложили лечить константинопольского архиепископа Иова
США вернут все санкции против Ирана
Картина дня
-
Арестованы все участники изнасилования дознавательницы
- Нападение на христиан в Египте: убиты 7 человек
- Французский лайнер развернули из-за отсутствия разрешения
- В Кремле с юмором отнеслись к заявлению Коломойского
- Рогозин сообщил об экзотических версиях появления отверстия в "Союзе"
Самое читаемое
-
Стали известны подробности группового изнасилования в Уфе
- Звезда шоу "Голос" умерла от рака
- В Москве жестоко избили известного актера
- Легенда фитнеса, тренер мировых звезд умерла в ванной в 42 года
- Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Цены на топливо "заморозили": правительство договорилось с нефтянниками
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
Как Дональд Трамп одним звонком поднял падающие рынки
- За рулем гаджета: будущее автомобильной промышленности
- Топ-10 самых загруженных аэропортов в мире
- Обвал на рынке нефти: цены опустились до минимума с августа
- США не рискнут портить отношения с саудитами
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Зеленый чай оказался опасен для печени и почек
- Ученые считают, что болезнь Паркинсона начинается с аппендикса
- Кратковременная бессонница: что это такое и как с ней справиться
- Впервые в мире две женщины выносили одного и того же ребенка
- Природа гусиной кожи: почему появляются мурашки
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Лицо в кредит: косметологи пугают и оставляют клиенток без денег
- Куда ушли деньги: активисты ОНФ проверили строительство фельдшерских пунктов
- Станцию метро "Беломорская" откроют до нового года
- В "Манеже" покажут "Сокровища музеев России"
- Ограбил пожилую женщину и протащил ее по асфальту: вор задержан
- День единства и "Ночь искусств": как провести праздничные выходные
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения
- Психологи выяснили, что способствует зарождению бизнес-династий
- Связь с легендарным космическим зондом Dawn потеряна навсегда
- Марсианская органика образовалась благодаря природным батарейкам
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"