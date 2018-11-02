Лицо в кредит: косметологи пугают и оставляют клиенток без денег

Отправиться на бесплатные процедуры и выйти с кредитом на четверть миллиона рублей: салоны красоты навязывают москвичкам займы под бешеные проценты. Клиенток встречают умелые мастера манипуляций, причем вовсе не косметических. Можно ли верить их диагнозам?

За "подарочную" процедуру Ольга заплатила 8 тысяч рублей. Эффекта не почувствовала, а вот последствия от посещения центра косметологии ощущает до сих пор.

- Мне сказали: возьмите паспорт, потому как там пропускная система.

На самом деле паспорт нужен, чтобы оформить кредит. Правда, девушку убедили, что это рассрочка.

- 26 процентов годовых. Все-таки это реальный кредит.

В кредит навязали ряд жизненно необходимых, по словам местных специалистов, процедур.

- Главный врач расписал мне целую программу: и витамины, и массаж, и укольчики.

Предложение действовало здесь и сейчас, решить надо было, не отходя от кассы.

- Я сказала им: можно я позвоню мужу и посоветуюсь с ним. Но мне ответили: разве вам нужно согласие мужа, чтобы любить себя?

"Это чистейшая манипуляция на доверии, на ее самолюбии, способности быть самостоятельной фигурой", — объясняет психолог Артур Почекутов.

Съемочная группа решила обратиться в тот самый центр косметологии. Солянка — самый центр столицы. Широчайший перечень услуг.

- У нас есть косметологи, дерматологи, флебологи, вплоть до стилистов и стоматологов.

Сразу предупреждают: в розницу не торгуют, только опт.

- Какую сумму вы готовы выделять на себя, приходя сюда? 15-17 тысяч — это комфортно?

Пакет из нескольких процедур (пока не очень понятно каких именно) стоит 160 тысяч рублей. Но для дорогих клиентов существует программа VIP — всего на 100 тысяч дороже.

- У нас есть медицина в кредит. Первоначальный взнос 30 тысяч рублей.

Журналистку ведут на диагностику. После трехчасового приема вердикт специалистов пугает: купероз, обезвоженность. Требуется срочное лечение стоимостью 250 тысяч рублей.

Идем в городскую поликлинику. За десять минут дерматолог заключает, что никаких особых процедур не требуется. Пигментные пятна при желании можно убрать лазером. Стоит это далеко не четверть миллиона.

"Максимальная цена, если делать все лицо, обрабатывать с помощью лазера — до 7-9 тысяч", — говорит врач-дерматовенеролог Елена Хлыстова.

И речь идет лишь об эстетике, а не о здоровье — его, кстати, может подорвать неосторожно поставленный диагноз.

"Невроз, который вызван словами доктора, называется ятрогения. Это ни в коем случае нельзя допускать", — объясняет Николай Потекаев, главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения Москвы.

Но есть ли среди сотрудников подобных центров косметологии профессиональные доктора — большой вопрос, скорее, специалисты по кредитам.