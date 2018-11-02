Голландский тренер Филлип Коку готов к новым предложениям

Филлип Коку, отправленный в отставку с поста главного тренера турецкого "Фенербахче", не собирается брать паузу в карьере. 48-летний голландец готов к предложениям от зарубежных клубов.

Голландский специалист проработал в "Фенербахче" менее трех месяцев и лишился своего поста из-за разногласий с руководством клуба и группой игроков. Коку заявил, что полон сил и энергии для новой работы и с радостью рассмотрит все имеющиеся предложения. При этом голландец не собирается возвращаться на родину, ибо видит себя только в ПСВ. Но с клубом из Эйндховена успешно работает преемник Коку Марк ван Боммел.

Филлип Коку в прошлом полузащитник ПСВ, "Барселоны" и сборной Голландии. В качестве тренера он дважды приводил ПСВ к победу в чемпионате Нидерландов и выигрывал Кубок страны.