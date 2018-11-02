Генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров освобожден от должности. Исполнение обязанностей генсекретаря ОДКБ возложено на его заместителя Валерия Семерикова.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на сайт ОДКБ, Юрия Хачатурова не вызывали в Специальную следственную служб Армении после его отъезда в Москву, 4 августа. В Армении ему предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Арутюнян был объявлен в розыск, но затем освобожден под залог.

ОДКБ — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.