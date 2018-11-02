Константинополь может пересмотреть статус РПЦ

Если Русская православная церковь сомневается в праве Константинопольского патриархата предоставлять автокефалию, то она должна отречься от своей собственной автокефалии, считает представитель Константинополя при Всемирном совете церквей архиепископ Иов (Геча).

Он напомнил, что именно Константинополь предоставил автокефалию православным церквям Греции, Сербии, Румынии, Польши, Албании, Болгарии, Грузии и Чехословакии. Русской православной церкви патриарший статус был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией.

"Центры мирового православия никогда никто не может ставить под вопрос. Вселенские Соборы дали Римскому престолу и Константинопольскому престолу как второму после него одинаковые привилегии. Если мы этого не признаем, значит, мы не признаем учения Вселенских Соборов и отпадаем от православия", — подчеркнул архиепископ в интервью "BBC Украина".

Представитель Константинополя также отметил, что в какой-то момент, если патриархат посчитает это нужным, он может и отменить автокефальный статус, предоставленный этим церквям. В ответ на вопрос, может ли такая мера быть применена к РПЦ, архиепископ выразил надежду, что "РПЦ вернется в единение со Вселенским престолом", так как Константинопольский патриархат не хотел бы рвать отношения с Православной церковью в России. Если же подобная ситуация сохранится в течение длительного времени, то "Вселенский престол вынужден принимать определенные меры, чтобы обеспечить единство церкви", добавил архиепископ Иов.

Ранее Константинопольский патриархат отменил свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.