Задержание банды рэкетиров в Воронежской области попало на видео

Сотрудники Росгвардии и МВД задержали банду рэкетиров, вымогавших у фермеров Грибановского района деньги за "защиту". При обыске у подозреваемых было обнаружено травматическое оружие, а также два десятка мобильных телефонов, четверть сотни сим-карт, а также банковские карты и поддельные документы.

Задержанными оказались пятеро мужчин в возрасте от 25 до 65 лет. Трое из них имеют судимости.

Предполагается, что именно они в сентябре сожгли автомобиль Audi Q5, принадлежавший Марине, дочери фермера, отказавшегося платить "дань".

"Сначала они позвонили отцу, а на следующий день приехали. На вид молодчикам до 30 лет, у одного из них было оружие. В грубой форме они требовали от отца денег за "крышевание". Конкретные суммы не называли. На вопрос — от кого вы будете нас защищать — ответили, мол, скоро узнаете. Когда отец отказался от их услуг, сказали, что будут простреливать колеса и все будет гореть", — рассказывала журналистам из газеты "МОЁ!" владелица сгоревшей машины.

Позже, в октябре, дверь воронежской квартиры Марины была облита бензином, а у ее порога лежали спички. В свою очередь, ее отцу продолжали поступать с разных номеров звонки с угрозами.

В настоящее время рэкетиры помещены в изолятор, им грозит уголовное преследование по двум статьям — "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Вымогательство".