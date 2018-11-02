Осень не сдается: в выходные немного потеплеет

В предстоящие праздничные выходные погода в северной половине Европейской России будет определяться мощным циклоном, проходящим вдоль арктического побережья с запада на восток. Он принесет с собой новую порцию теплого и влажного атлантического воздуха. И только с началом новой недели дожди будут прекращаться и немного похолодает. Ну а на юге сохранит свои позиции преимущественно сухой, но не жаркий антициклон, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в субботу и в воскресенье пройдут дожди, в понедельник — без существенных осадков. При этом температура воздуха составит ночью +4…+6°, днём +6…+8°, в понедельник похолодает до 0…+2° ночью и около +4…+6° будет в послеполуденные часы.

В Санкт-Петербурге в первые два выходных дня пройдут дожди, по ночам около +5…+7°, в дневные часы +7…+9°. В понедельник без осадков и +1…+3° ночью, около +6° ожидается днем.

В Воронеже в субботу небольшой дождь, в воскресенье дожди станут более интенсивными, а в понедельник уже без осадков. Преобладающая температура воздуха днем +7…+9°.

В Нижнем Новгороде пройдут небольшие дожди, в воскресенье временами умеренные. Днем будет +5…+7°.

В Симферополе без осадков, в субботу +16…+18, в воскресенье прохладнее, +14…+16°. В понедельник пройдут небольшие дожди, и будет +13…+15°.

В Ростове-на-Дону без осадком, днем до +11…+13°.

В Краснодаре в выходные без осадков, после полудня воздух будет прогреваться до +15…+17°.

В Сочи также без дождей, днем +17…+19.

В выходные Урал окажется во власти циклона, причем в его южной, теплой части. В такой ситуации пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега, будет ветрено. Днем в Екатеринбурге температура воздуха составит +1…+3°, в Челябинске +2…+4°.

В выходные по территории Западной Сибири один за другим пройдут два циклона. Они сделают погоду ветреной, вызовут осадки, временами переходящие в снег. В такой ситуации в Новосибирске в субботу и в понедельник -1…+1°, в воскресенье холоднее, не выше -4…-6°. В Омске в субботу 0…-2°, к понедельнику температура воздуха повысится до +1…+3°.

На юге Дальнего Востока праздничные выходные начнутся под крылом погожего и теплого антициклона. В воскресенье его сменит облачная гряда фронтального раздела, а в понедельник атмосферный фронт покинет регион, унося осадки, и открывая дорогу в регион холодным воздушным массам. В такой ситуации во Владивостоке в субботу +13…+15°, в воскресенье уже лишь +8…+10° а в понедельник не выше +2…+4°.