Сразу четыре балканские страны готовы побороться за чемпионат мира 2030

В борьбу за право провести чемпионат мира по футболу в 2030 году готовы включиться еще три страны. Греция, Сербия, Болгария и Румыния намерены выдвинуть совместную заявку.

Подобное решение было принято на совещании в Варне в котором участвовали премьер-министры Болгарии, Греции и Румынии и президент Сербии. Четыре балканских страны будут готовить совместную заявку для передачи в ФИФА.

На право принять у себя чемпионат мира в 2030 году претендуют Уругвай, Аргентина и Парагвай, подготовившие совместную заявку. Конкуренцию им составит Англия. Правда англичане еще не решили будут ли они претендовать на проведение в одиночку, либо в компании с Шотландией, Уэльсом, Ирландией и Северной Ирландией.