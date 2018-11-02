Лидеры России и Кубы провели дружеские переговоры

Россия и Куба выступают за невмешательство со стороны во внутренние дела государств и против односторонних санкций.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который с 1 ноября находится в России с официальным визитом.

По словам главы государства, диалог проходит в дружеской, деловой и конструктивной манере, что традиционно свойственно взаимоотношениям России и Кубы. Президент РФ подчеркнул, что оба народа связывают долгие и прочные годы дружбы, взаимной симпатии, уважения и солидарной поддержки, передает РИА Новости.

В ходе переговоров Москва предложила Гаване свою помощь в обновлении железнодорожной сети, что по расчетам специалистов приведет к увеличению на Кубе пассажиропотока в три раза, а грузопотока вдвое.

Путин подчеркнул, что РФ планирует разместить на Острове Свободы наземную станцию российской системы ГЛОНАСС.

Касаясь экономических вопросов, руководитель Кремля отметил, что по итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 17%, предпринимаются меры по его увеличению и расширению инвестиционного сотрудничества.

Президент РФ считает, что поставки российской нефти вносят весомый вклад в экономику Кубы и гарантируют ее энергетическую безопасность.