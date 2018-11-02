Автобус с христианами обстреляли в Египте

В египетской провинции Эль-Минья неизвестные открыли стрельбу по автобусу с христианами. Пострадали пять человек, сообщает ТАСС.

В мае 2017 года в этом же районе был обстрелян автобус с христианами-коптами, которые ехали на экскурсию в монастырь. Тогда погибли 30 человек.