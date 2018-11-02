"Роснефть" приступила к разведке на шельфе Кубы

"Роснефть" уже приступила к геологоразведочным работам на шельфе Кубы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с кубинским лидером Диас-Канель Бермудесом.

По словам президента, российская нефтяная компания занимается модернизацией нефтеперерабатывающего завода "Сьенфуэгос", а также совместно с кубинской компанией увеличивает добычу нефти на Варадеро-Центральном блоке.

Российский бизнес сотрудничает с коллегами из Кубы уже не первый год. Как заявил Путин, предприниматели из нашей страны готовы участвовать в модернизации экономики Острова свободы. Так, "Зарубежнефть" уже разрабатывает на севере страны месторождение с трудноизвлекаемой нефтью. Договор был заключен в 2011 году, промышленная эксплуатация месторождения началась два года назад.

В 2017 году товарооборот между Россией и Кубой составил 290 миллионов долларов. По сравнению с 2016-м, он вырос на 17%. Разработкой конкретных мер по наращиванию товарных и инвестиционных потоков займется российско-кубинская межправительственная комиссия, сообщает "Россия 24".

Транспортные средства, минеральные продукты, продовольственные товары — вот основные категории российского экспорта. А вот закупает продукцию химической промышленности и сельского хозяйства. Страны активно работают в энергетике и металлургии.

На встрече в Кремле Путин отметил, что отношения между Россией и Кубой всегда имели стратегический характер. Он попросил передать наилучшие пожелания и горячий привет товарищу Раулю Кастро. В ответ Диас-Канель сказал, что привез российскому президенту братский привет от Кастро, и пригласил российского лидера на Кубу в 2019 году.