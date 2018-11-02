"Енисей" расстанется с главным тренером Аленичевым

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев в ближайшее время может лишиться своего поста. Руководство готовит расторжение контракта с наставником, выведшим сибиряков в премьер-лигу.

"Спорт-Экспресс" сообщил, что Аленичев больше не руководит командой. Обязанности главного тренера возложены на Александра Алексеева, работавшего с молодежным составом. Контракт с Дмитрием Аленичевым будет расторгнут после возвращения "Енисея" из Каспийска, где сибиряки проведут матч 13 тура с "Анжи". Руководство клуба, в обращении, размещенном на официальном сайте, попросило с пониманием отнестись к происходящему.

Под руководством Дмитрия Аленичева "Енисей" впервые в истории пробился в премьер-лигу. Но в элите сибиряки выступают неудачно. После 12 туров "Енисей" занимает последнее, 16 место в чемпионате страны. Кроме того, красноярцы выбыли из розыгрыша Кубка России, крупно проиграв "Локомотиву" 1:4..