Расстрел христиан в Египте: 7 убитых и 14 раненых

Неизвестный обстрелял автобус с христианами в Египте. В результате атаки 7 человек погибли, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Обстоятельство ЧП выясняет полиция.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Арабия", нападению подвергся автобус, который направлялся в монастырь Святого Самуила​​​. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Глава МВД Египта уже создал группу из представителей сил национальной и общей безопасности, а также уголовного розыска эль-Миньи для скорейшего задержания ответственного за это нападение.