Тема:
Устойчивость к антибиотикам и способы борьбы с ней 46 минут назад
Из грязи в медицину: учёные нашли в почве новый антибиотик, который поможет лечить туберкулёз
Туберкулёз – очень древняя и опасная болезнь, которая унесла миллионы жизней людей по всему миру. До 20-го века заболевание было неизлечимым, и лишь несколько десятилетий назад медики начали применять антибиотики для спасения пациентов.
Однако вид бактерий под названием палочка Коха (Mycobacterium tuberculosis), который вызывает инфекцию, уже успел выработать устойчивость к существующим препаратам, так как бактерии постоянно изменяются, подстраивая свою ДНК под новые условия. По этой причине основное противотуберкулёзное средство – рифамицин – во многих случаях не оказывает должного эффекта при лечении.
Исследователи ищут новые способы борьбы с заболеванием. Свой вариант предложила и команда из Рокфеллеровского университета в США.
По словам учёных, решение всё это время находилось в буквальном смысле у них под ногами. Оказалось, с мутировавшей палочкой Коха может справиться соединение, содержащееся в почве.
Сначала поясним, как уничтожаются бактерии, вызывающие туберкулёз. Рифамицин нацелен на ДНК-зависимую РНК-полимеразу – фермент, осуществляющий синтез молекул РНК и отвечающий за выживаемость бактерий. Антибактериальный препарат угнетает синтез РНК.
Однако в том случае, если гены, кодирующие РНК-полимеразу, мутируют, микроорганизм приобретает резистентность к лекарствам. По словам экспертов, даже небольшое генетическое изменение может препятствовать связыванию действующих компонентов антибиотика с ферментом и затруднять их работу.
Медики уверены, что победить мутировавшую палочку Коха может препарат, который действует по такому же принципу, как рифамицин, но в то же время способен связываться с РНК-полимеразой и повреждать её, даже несмотря на мутации.
Авторы работы отмечают, что сегодня во многих лабораториях ведутся разработки синтетических антибиотиков такого рода. Однако руководитель научной группы профессор Шон Брэди (Sean Brady) решил обратить внимание на окружающую среду.
Дело в том, что органические соединения, входящие в состав рифамицина, продуцируются бактериями из рода стрептомицеты. Обитают они в основном в почве. (К слову, первый в истории противотуберкулёзный препарат, стрептомицин, был открыт микробиологами, изучавшими такие бактерии. За это они удостоились Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1952 году).
"Я хотел выяснить, не создала ли природа аналоги молекул, которые выглядят как "рифамициновые", но имеют небольшие отличия", – поясняет Брэди.
Чтобы отыскать такие соединения, его команда секвенировала геномы микроорганизмов, извлечённых из образцов почв. Последние собирали в самых разных регионах США.
В результате учёные обнаружили группу природных антибактериальных агентов под названием канглемицины. В общем смысле они являются аналогами рифамицина. Однако эксперименты показали, что такие соединения способны бороться, в том числе, с бактериями, которые не реагируют на воздействие последнего.
На следующем этапе команда более подробно изучила принцип действия нового средства. Для этого специалисты проанализировали молекулярную структуру канглемицина и сравнили её со структурой его "старшего брата" рифамицина. Оказалось, что первый обладает сразу несколькими отличительными чертами: молекулы канглемицина включают больше сахаров и кислот.
Эти "дополнительные компоненты" представляют собой микроскопические "ответвления". Именно они позволяют молекулам связываться с РНК-полимеразой бактерий, устойчивых к рифамицину.
По словам соавтора работы Элизабет Кэмпбелл (Elizabeth Campbell), "дополнительный сахар" позволяет канглемицину закрепляться в своего рода "кармашках" РНК-полимеразы. Между прочим, до сих пор учёные даже не знали, что этот фермент имеет такие структурные особенности.
Это открытие поможет разработать новую стратегию борьбы с туберкулёзом, которым ежегодно заражаются миллионы людей по всему миру.
Кстати, Шон Брэди выдвинул интересную гипотезу, согласно которой, канглемицины могли возникнуть в ответ на своего рода эволюционное давление. Как известно, в клинических условиях бактерии защищаются от антибиотиков при помощи различных мутаций. Медики, в свою очередь, создают ещё более мощные препараты, обходящие и эту линию обороны. Микроорганизмам ничего не остаётся, как мутировать снова, чтобы избежать угрозы.
Учёный считает, что в природе происходит похожий "круговорот" – так называемая гонка вооружений микроорганизмов, часть которых продуцирует природные антибиотики, а другая часть от них защищается.
В частности, бактерии, обитающие в грязи, конкурируют друг с другом. Один вид может избавиться от другого, производя токсичные соединения. Второй вид, очевидно, приобретёт в ходе эволюции защиту, которую вновь разобьют ещё более сильные вещества, рассуждает Брэди.
Такое соперничество только на руку исследователям, ведь некоторые из натуральных противомикробных соединений можно использовать в медицине, улучшив их и доработав.
Не исключено, что природа поможет учёным проложить новый путь в лечении и других болезней. В частности, команда Шона Брэди ранее обнаружила в грязи ещё один класс лекарственных средств – малицидинов, которые убивают несколько штаммов супербактерий.
Научная статья с более подробным описанием новой работы была опубликована в журнале Nature Communications.
Напомним, что ранее медики выявили любопытную связь между леворукостью, прикусом и предрасположенностью к туберкулёзу, а также объяснили, почему российский туберкулёз заразнее зарубежного. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что древнейший случай туберкулёза был выявлен у морской рептилии возрастом 245 миллионов лет.
Ранее по теме
-
Убийственный дуэт: пробиотики и антибиотики объединяются против опасных супербактерий14 суток назад
-
Инновационный тест обнаружит "супербактерии" за считанные минуты16 суток назад
-
Российские биохимики нашли новый антибиотик в слюне медведя1 месяц назад
-
Бумажный тест поможет кому угодно выявить поддельные антибиотики за 15 минут2 месяца назад
-
Новый кандидат в антибиотики: мощное противомикробное средство найдено в желудке человека2 месяца назад
-
"Вооружённый" кислород уничтожает супербактерии2 месяца назад
Сейчас
В РПЦ предложили лечить константинопольского архиепископа Иова
США вернут все санкции против Ирана
Картина дня
-
Арестованы все участники изнасилования дознавательницы
- Нападение на христиан в Египте: убиты 7 человек
- Французский лайнер развернули из-за отсутствия разрешения
- В Кремле с юмором отнеслись к заявлению Коломойского
- Рогозин сообщил об экзотических версиях появления отверстия в "Союзе"
Самое читаемое
-
Стали известны подробности группового изнасилования в Уфе
- Звезда шоу "Голос" умерла от рака
- В Москве жестоко избили известного актера
- Легенда фитнеса, тренер мировых звезд умерла в ванной в 42 года
- Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Цены на топливо "заморозили": правительство договорилось с нефтянниками
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
Как Дональд Трамп одним звонком поднял падающие рынки
- За рулем гаджета: будущее автомобильной промышленности
- Топ-10 самых загруженных аэропортов в мире
- Обвал на рынке нефти: цены опустились до минимума с августа
- США не рискнут портить отношения с саудитами
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Зеленый чай оказался опасен для печени и почек
- Ученые считают, что болезнь Паркинсона начинается с аппендикса
- Кратковременная бессонница: что это такое и как с ней справиться
- Впервые в мире две женщины выносили одного и того же ребенка
- Природа гусиной кожи: почему появляются мурашки
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Лицо в кредит: косметологи пугают и оставляют клиенток без денег
- Куда ушли деньги: активисты ОНФ проверили строительство фельдшерских пунктов
- Станцию метро "Беломорская" откроют до нового года
- В "Манеже" покажут "Сокровища музеев России"
- Ограбил пожилую женщину и протащил ее по асфальту: вор задержан
- День единства и "Ночь искусств": как провести праздничные выходные
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения
- Психологи выяснили, что способствует зарождению бизнес-династий
- Связь с легендарным космическим зондом Dawn потеряна навсегда
- Марсианская органика образовалась благодаря природным батарейкам
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"