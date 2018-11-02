Нарушение прав россиян на Кипре: послу вручена нота

Послу Кипра в РФ Леонидасу Маркидису вручена нота в связи с нарушениями прав российских граждан.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность уведомили в министерстве иностранных дел России, подчеркнув, что в ходе беседы с кипрским дипломатом были рассмотрены пути недопущения впредь подобных инцидентов.

Речь идет о том, что россиян, которые прилетали в аэропорты Республики Кипр, но планировали жить в отелях в северной части острова, депортируют на родину. Кроме того планируется запретить въезд на юг острова тем российским туристам, которые прибыли на Кипр через порты северной части страны.

После вооруженного вторжения Турции на Кипр в 1974 году, 37% территорий оказались отторгнутыми. Там в 1983 году была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую официально признала только Турция.