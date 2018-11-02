Гавана может получить от Москвы кредит в 38 миллионов евро

Россия может выдать Кубе кредит по линии военно-технического сотрудничества на 38 миллионов евро. Об этом заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

По его словам, в соглашении есть "несогласованные части, которые будут досогласованы". Через две недели в Россию приедет кубинская делегация. В ходе визита будет подписан договор, передает ТАСС.

Переговоры президента России Владимира Путина и кубинского лидера Диас-Канеля Бермудеса прошли в Кремле. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минпромторга Денис Мантуров и замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Как сообщалось ранее, в 2017 году товарооборот между двумя странами составил 290 миллионов долларов. По сравнению с 2016 годом он вырос на 17 процентов. Кроме того, "Роснефть" начала геологическую разведку на шельфе Кубы.