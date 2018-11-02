Брянские супруги спилили детские качели во дворе ради спокойного сна

Семейная пара из Брянска посреди дня спилила скрипевшие качели и разворотила песочницу, чтобы дети не шумели у них под окнами. Полицейские уже нашли вандалов, но наказать их оказалось затруднительно, поскольку возникли вопросы с собственником детской площадки. Соседи сняли на видео процесс демонтажа.

Эта запись была сделана 30 октября во дворе дома 119 по Делегатской улице. На кадрах видно, как инициатор "расправы" и его сосед с помощью циркулярной пилы срезают качели, а металл складывают на обочине — по некоторым данным, позже они сдали его в лом. Знакомые с ситуацией жители пояснили, что мужчина и его супруга постоянно ругались на катающихся внизу детей, но мысль о том, что качели можно смазать, а не "рубить под корень", им в голову не пришла.

Представитель регионального управления МВД отметил, что злоумышленники выявлены, однако наказать их можно будет только в том случае, если найдется собственник качелей. Последние, как пояснили в администрации, являются общедомовой собственностью, а их судьба может решаться только на собрании жильцов. Голосования, само собой, не было, но и о наказании речи пока не идет.