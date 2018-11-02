Путин предложил вернуть ГРУ

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о восстановлении старого названия Главного управления Генштаба Вооруженных сил – ГРУ, вернув тем самым слово "разведывательное", которое "непонятно, куда исчезло".

Об этом глава государства сказал, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию ГУ Генштаба ВС РФ.

Путин подчеркнул, что военная разведка отличается высоким профессионализмом, смелостью и решительностью, а также отметил уникальные возможности разведчиков, в том числе, и по проведению специальных операций.