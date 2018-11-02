В Оксфорде собираются переучивать беженцев на искусствоведов

Представители Оксфордского университета запускают курсы по адаптацию мигрантов. Беженцев из Ирака и Сирии будут учить на искусствоведов и культурологов. Авторы проекта ориентировались на аналогичную организацию в Германии, которая называется Multaka, сообщает The Art Newspaper.

Задача сотрудников Оксфорда – сделать так, чтобы мигранты могли найти работу гидами в европейских музеях. Беженцев будут учить проводить экскурсии на арабском и английском языках.

Первым местом, которое возьмет на работу мигрантов, станет Музей истории науки в Оксфорде, где выходцы из неблагополучных стран будут водить туристов по экспозиции астрономических приборов, а также курировать выставку, которая посвящена восточному текстилю.

Британцы будут обучать мигрантов всем этапам и тонкостям музейной работы. Курсы при Оксфорде заработают в конце 2018 года, а экспозиция, которую будут курировать мигранты – в апреле 2019-го.

Немецкий проект Multaka ("место встречи" на арабском) запустили в 2015 году при поддержке властей страны.