Курильщики избили актера Даниила Страхова возле подъезда его дома

В Москве возле подъезда своего дома избит актер Даниил Страхов. Артист сделал замечание молодому человеку, который курил под окнами, после чего завязалась потасовка. Можно ли было избежать конфликта? И сильно ли пострадал актер?

На маленьком пятачке в одном из московских дворов развернулась самая настоящая водная битва, и была она настолько серьезной, что в ее обстоятельствах сейчас приходится разбираться полицейским. По некоторым данным, актер Даниил Страхов облил водой работника организации, которая располагается в одном из соседних домов. Якобы за то, что молодой человек вышел на перекур и поджег сигарету прямо под окнами Даниила Александровича.

Кадры "мокрого" происшествия с участием известного актера запечатлела камера наблюдения, установленная у подъезда. Человек, очень похожий на Даниила Страхова, на ходу вскрывает пятилитровую бутыль с водой и окатывает курящего мужчину с ног до головы, видимо, чтобы потушить сигарету. Тот отвечает обидчику размашистым ударом. А вот другой фрагмент, уже немного позже: Даниил Страхов со стороны наблюдает, как дама с собакой прогонят мокрого курильщика с поля боя, после чего актер отбрасывает пустую бутылку и идет в направлении подъезда.

Даниил Александрович уже много лет живет в 4-этажке в центре Москвы. Соседи хорошо знают звезду российских сериалов. Наслышаны и о недавнем конфликте.

- Он вышел сделать замечание, а кто-то там курил, хулиганил, и вот то, что его по голове ударили.

- А вам эти курильщики тоже мешают?

- Не знаю, наверное, он туда выходил, я ничего не слышала, но я знаю, что он человек такой, боец за справедливость.

За дверью самого Даниила Страхова тишина. Актер то ли не захотел открывать дверь съемочной группе, то ли уехал на очередные съемки.

В перерывах между съемками актер Даниил Страхов успевает принимать активное участие в защите интересов жителей этой московской четырехэтажки. Некоторое время назад он разместил на каждом этаже объявления с напоминанием о том, что курение в подъезде строго запрещено. Актер также призвал убрать пепельницу. В конце объявления напоминание: в этом подъезде не только не курят, но и не пьют на лестничной клетке.

На этот раз возмущение Даниила Страхова вышло далеко за пределы лестничной клетки. Конфликт у известного актера якобы произошел с менеджером итальянской фирмы, неким Алессандро Арметани. Страхову не понравилось, что тот закурил под окнами его квартиры. Надо сказать, что ссора закончилась для актера поездкой в больницу. С какими повреждениями обратился пострадавший — не известно. Серьезной драки, судя по видео и рассказам коллег облитого курильщика, не случилось.

- Он на него прямо сверху вот так стоял и лил. Не поднимал даже руки. На видео видно, что он на две головы выше. Кому бояться надо было? Этому бояться надо было, а не Страхову.

Возможно, красной тряпкой для известного актера стала как раз сигарета. Сотрудники итальянской фирмы рассказывают, что к курению он всегда испытывал особые чувства, иногда пытался бороться с пагубной привычкой весьма экстравагантными методами.

- Здесь урна стояла, он вырвал ее лично.

Другое дело — сценический образ: тут запретов у маэстро, похоже, не было. В одном из эпизодов знаменитой бандитской саги ("Бригада") он отбрасывает ненавистный продукт горения. Не обходится в фильме и без драки: и снова Даниил Страхов в роли пострадавшего.

С антигероем, роль которого исполнил Даниил Страхов, все понятно. По замыслу авторов сериала, он получил по заслугам. А вот как реальную ситуацию, после которой актер обратился в больницу, прокомментировал психолог: "Я полагаю, что этот господин (актер) еще легко отделался".

Между тем в СМИ появляются интересные подробности: курильщик, которого обил Страхов, якобы приходится сыном бывшему военному атташе посольства Италии в России. Полицейские по факту конфликта проводят проверку.