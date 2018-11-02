США вернут все санкции против Ирана

США вернут все санкции в отношении Ирана, которые были сняты в 2015 году после ядерной сделки. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Новые санкции вступят в силу 5 ноября.

По его словам, начиная с мая, Вашингтон добился сокращения экспорта иранской нефти более чем на один миллион баррелей в сутки. Этот показатель в три или пять раз больше, чем прогнозы многих аналитиков.

"Мы превзошли эти ожидания по одной простой причине: максимальное давление — это максимальное давление", — почеркнул Помпео.

Как сообщает РИА Новости, США сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана. По словам Помпео, это делается только на том основании, что "они демонстрируют существенное сокращение импорта сырой нефти". Однако страны Евросоюза в этот список не попадут. Конечной же целью США является полное прекращение экспорта нефти из Ирана.

Как сообщает ТАСС, Помпео подчеркнул, что санкции направлены против иранских властей, а не против простого народа, который испытывает "огромные страдания из-за этого режима". Поэтому будут делаться гуманитарные исключения, в том числе для покупки продовольствия, сельскохозяйственных товаров, медикаментов и медицинского оборудования.

В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США готовы применить свои санкции против SWIFT за связи с Ираном. Эта банковская система передачи информации и совершения платежей объединяет 11 тысяч финансовых институтов более чем в 200 странах. Он подчеркнул, что американские власти уже уведомили руководство SWIFT о том, что они могут попасть под санкции, если будут предоставлять услуги "определенным иранским финансовым учреждениям".