В РПЦ предложили лечить константинопольского архиепископа Иова

Московский патриархат выразили обеспокоенность состоянием здоровья представителя Константинопольского патриархата архиепископа Тельмисского Иова (Гечи), который заявил, что канонической Украинской православной церкви больше не существует. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков признался РИА Новости, что "это очень тревожные заявления архиепископа Иова".

Это уже не первое громкое заявление архиепископа Иова: ранее в интервью ВВС он высказал мнение, все архиереи на Украине теперь де-факто архиереи Константинополя и должны ждать его директив относительно дальнейших действий, и не исключил пересмотра нынешнего статуса РПЦ.

Константинопольский патриархат объявил о начале процедуры предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине в октябре 2018 года. Синод РПЦ назвал эти действия расколом.