Карен Хачанов уверенно победил Александра Зверева и вышел в полуфинал турнира в Париже

В столице Франции продолжается турнир АТП серии "Мастерс". Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал соревнований, победив представителя Германии Александра Зверева.

Карен Хачанов уверенно расправился с пятой ракеткой мира. Первую партию Карен выиграл 6:1, а вторую – 6:2. Поединок продолжался 1 час 8 минут.

Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира с призовым фондом 4,8 миллиона евро. Его соперник определится в матче Джек Сок (США) — Доминик Тим (Австрия).