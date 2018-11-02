Сериалы "Годунов" и "Ненастье" можно будет увидеть только в эфире телеканала "Россия"

Руководство ВГТРК обратилось к компаниям Mail.Ru (Одноклассники, ВКонтакте), Rambler, Яндекс и Rutube с просьбой удалить в результатах поиска ссылки на сайты, разместившие сериалы в нарушение прав на аудиовизуальное воспроизведение.

Правообладателем сериала "Годунов" и многосерийного фильма "Ненастье" является ВГТРК.

Обращение сделано в рамках исполнения Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий, подписанного 1 ноября 2018 года.

Меморандум с одной стороны подписали российские интернет-компании "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler Group. Со стороны правообладателей документ подписали ВГТРК, холдинг "Газпром-медиа", "Первый канал", "Национальная медиа группа", "СТС медиа", Ассоциация интернет-видео и Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

Документ подразумевает создание в течение ближайших недель реестра пиратских сайтов, в который будут заноситься ссылки на нелегальные копии контента. В качестве гаранта исполнения меморандума выступил Роскомнадзор.

Соглашение будет действовать до 1 сентября 2019 года, если к тому времени не примут закон, обязывающий поисковики удалять ссылки на пиратский контент по требованию правообладателей, без решения суда.

Премьера сериала "Годунов" пройдет в ближайший понедельник, 5 ноября, на телеканале "Россия 1". Генеральным спонсором многосерийного художественного фильма выступил банк ВТБ.