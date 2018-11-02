Тема:
Беременность, роды, материнство 1 час назад
Рефлекс или проявление эмоций? Психологи изучили природу улыбок новорождённых детей
Немногие люди способны остаться равнодушными при виде улыбки новорождённого малыша, а большинство новоиспечённых родителей уверены, что это зрелище – самое прекрасное в их жизни.
Ранее учёные выяснили, что уже менее чем через сутки после родов женщины проводят около 80% времени, наблюдая за младенцами, при этом 34% этого времени матери улыбаются.
Порой малыши отвечают им улыбкой, которая может выражать положительные эмоции, радость или интерес. Или это всего лишь иллюзия, столь приятная для счастливых родителей?
Долгие годы специалисты были уверены, что улыбка новорождённых на самом деле является не более чем рефлексом, а малыши в первые дни своей жизни вряд ли способны на проявление каких-либо эмоций. Во всяком случае осознанно.
Команда под руководством Эмеше Надь (Emese Nagy) из Университета Данди в Шотландии решила разобраться в природе улыбок новорождённых и узнать, являются ли они рефлекторными или же младенцы на самом деле вступают в социальное взаимодействие с миром уже в первые дни своей жизни. Учёные проанализировали предыдущие работы по этой теме, а также данные, полученные при помощи технологий визуализации.
В своей авторской статье, представленной в издании The Conversation, Надь уточняет, что улыбки новорождённых считались рефлекторными примерно до второй половины прошлого века. Предполагалось, что у младенцев, во-первых, недостаточно социального опыта, чтобы выражать какие-либо эмоции, а во-вторых, ограничена чувствительность (вплоть до того, что они не чувствуют боли, хотя этот миф был развенчан современными учёными).
Между тем в последние десятилетия появляется всё больше данных в пользу того, что новорождённые полагаются не только на рефлексы и достаточно "компетентны", чтобы понимать своё собственное состояние, по крайней мере физическое.
Что же касается выражения чувств, в частности, радости и счастья, то вопрос о том, насколько осознанно это происходит, пока остаётся открытым.
Как отмечает Эмеше Надь, до начала 2000-х годов специалисты были уверены, что улыбку у новорождённых вызывают мышечные рефлексы (например, в ответ на сокращение кишечника или мочевого пузыря), либо она появляется и вовсе без причины.
Собственно, ещё Чарльз Дарвин утверждал, что выражать свои чувства посредством улыбки дети начинают лишь спустя полтора месяца жизни. Работа команды Надь подтвердила мнение великого эволюциониста, но лишь отчасти.
В 2001 году учёные пригласили к участию в исследовании 957 матерей новорождённых. Их попросили наблюдать за младенцами и фиксировать их эмоции (тогда специалисты занимались изучением первых проявлений страха у мальчиков и девочек).
Теперь же психологи проанализировали сведения, касающиеся улыбок малышей. Оказалось, что первые "социальные" улыбки проявляются в среднем на втором месяце жизни.
Эти данные подкрепляет ещё одна работа 1959 года, в которой изучалось поведение 400 младенцев. В ней отмечается, что "социальные" улыбки, которым предшествует зрительный контакт родителя с малышом, вообще не проявляются в течение первой недели жизни, а на второй неделе – лишь в 11% случаев. На третьей неделе жизни младенцы улыбались "осознанно" уже в 60% случаев, и почти в 100% – на четвёртой неделе.
Эмеше Надь отмечает, что в подобных работах не рассматриваются случаи, когда ребёнок улыбается во сне: такие улыбки точно не являются "социальными". Хотя сама способность улыбаться, судя по данным ультразвуковых исследований, появляется у плода уже на 23-й неделе развития.
Между тем другие работы показывают, что новорождённые уже спустя несколько дней после появления на свет могут улыбаться в ответ на поглаживания животика или щёк, а также в тех случаях, когда чувствуют сладкие запахи или вкусы.
Что же означают такие улыбки?
Психологи полагают, что на самом деле это и есть первые попытки "социализации", сигналы о положительных эмоциях. А основная проблема в трактовке таких улыбок заключается в том, что раньше их никто не рассматривал с этой точки зрения.
Кроме того, улыбки малышей в первые недели жизни всё-таки отличаются от классических "социальных".
Золотым стандартом в этом смысле служит "улыбка Дюшена". Она названа в честь французского невролога и "отца электротерапии" Гийома Дюшена. Пропуская ток через лицевые мышцы живых и скончавшихся людей, исследователь установил, что эмоция радости выражается при одновременном сокращении больших скуловых мышц и круговых мышц глаз.
Между тем у младенцев, как было установлено ранее, во время улыбки сокращается лишь первая группа мышц, вторая же остаётся неподвижной. Потому такие улыбки, недотягивающие до "эталона" Дюшена, и не считались истинным проявлением радости.
Но, как оказалось, такое представление было ошибочным. Современные методы визуализации, позволяющие различить малейшие сокращения мышц при помощи специальной системы кадрирования, говорят о том, что уже с самого раннего возраста улыбки младенцев сопровождаются сокращениями как скуловых мышц, так и круговых мышц глаз.
Кроме того, во время бодрствования малыши улыбаются вдвое чаще, чем во время сна, что также доказывает связь улыбок с социальными факторами, считает Надь.
Также более ранний анализ видеозаписей показал, что дети часто начинают двигать щеками и бровями, прежде чем улыбнуться. Психологи полагают, что таким способом малыши сосредотачиваются на лице того, кто перед ними.
К сожалению, набор знаний о поведенческих особенностях новорождённых всё ещё остаётся неполным, и требуется больше работ, чтобы разобраться в том, как человек начинает контактировать с миром и воспринимать его на самых ранних этапах жизни.
Относительно улыбок малышей Эмеше Надь делает вывод, что это, очевидно, больше, чем просто рефлексы. Хотя такие проявления эмоций могут быть не вполне осознанными и "социальными", это всё же первые попытки наладить связь с теми, кто окружает маленького человечка.
Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о других исследованиях человеческих улыбок. Мы рассказывали, какие улыбки заставляют людей нервничать и как улыбка поможет завоевать расположение собаки. Также психологи раскрыли секрет идеальной улыбки и выяснили, что проявление радостных эмоций делает лицо человека более узнаваемым. Кроме того, было установлено, что фальшивая улыбка не поднимет человеку настроение.
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