Тема:

Беременность, роды, материнство 1 час назад

Новости Наука

2 ноября 201818:02 Юлия Воробьёва

Рефлекс или проявление эмоций? Психологи изучили природу улыбок новорождённых детей

Первые "социальные" улыбки проявляются у младенцев на втором месяце жизни, но выражать эмоции осознанно они начинают намного раньше.
Фото Pexels/pixabay.com.

Немногие люди способны остаться равнодушными при виде улыбки новорождённого малыша, а большинство новоиспечённых родителей уверены, что это зрелище – самое прекрасное в их жизни.

Ранее учёные выяснили, что уже менее чем через сутки после родов женщины проводят около 80% времени, наблюдая за младенцами, при этом 34% этого времени матери улыбаются.

Порой малыши отвечают им улыбкой, которая может выражать положительные эмоции, радость или интерес. Или это всего лишь иллюзия, столь приятная для счастливых родителей?

Долгие годы специалисты были уверены, что улыбка новорождённых на самом деле является не более чем рефлексом, а малыши в первые дни своей жизни вряд ли способны на проявление каких-либо эмоций. Во всяком случае осознанно.

Команда под руководством Эмеше Надь (Emese Nagy) из Университета Данди в Шотландии решила разобраться в природе улыбок новорождённых и узнать, являются ли они рефлекторными или же младенцы на самом деле вступают в социальное взаимодействие с миром уже в первые дни своей жизни. Учёные проанализировали предыдущие работы по этой теме, а также данные, полученные при помощи технологий визуализации.

В своей авторской статье, представленной в издании The Conversation, Надь уточняет, что улыбки новорождённых считались рефлекторными примерно до второй половины прошлого века. Предполагалось, что у младенцев, во-первых, недостаточно социального опыта, чтобы выражать какие-либо эмоции, а во-вторых, ограничена чувствительность (вплоть до того, что они не чувствуют боли, хотя этот миф был развенчан современными учёными).

Между тем в последние десятилетия появляется всё больше данных в пользу того, что новорождённые полагаются не только на рефлексы и достаточно "компетентны", чтобы понимать своё собственное состояние, по крайней мере физическое.

Что же касается выражения чувств, в частности, радости и счастья, то вопрос о том, насколько осознанно это происходит, пока остаётся открытым.

Как отмечает Эмеше Надь, до начала 2000-х годов специалисты были уверены, что улыбку у новорождённых вызывают мышечные рефлексы (например, в ответ на сокращение кишечника или мочевого пузыря), либо она появляется и вовсе без причины.

Собственно, ещё Чарльз Дарвин утверждал, что выражать свои чувства посредством улыбки дети начинают лишь спустя полтора месяца жизни. Работа команды Надь подтвердила мнение великого эволюциониста, но лишь отчасти.

В 2001 году учёные пригласили к участию в исследовании 957 матерей новорождённых. Их попросили наблюдать за младенцами и фиксировать их эмоции (тогда специалисты занимались изучением первых проявлений страха у мальчиков и девочек).

Теперь же психологи проанализировали сведения, касающиеся улыбок малышей. Оказалось, что первые "социальные" улыбки проявляются в среднем на втором месяце жизни.

Эти данные подкрепляет ещё одна работа 1959 года, в которой изучалось поведение 400 младенцев. В ней отмечается, что "социальные" улыбки, которым предшествует зрительный контакт родителя с малышом, вообще не проявляются в течение первой недели жизни, а на второй неделе – лишь в 11% случаев. На третьей неделе жизни младенцы улыбались "осознанно" уже в 60% случаев, и почти в 100% – на четвёртой неделе.

Эмеше Надь отмечает, что в подобных работах не рассматриваются случаи, когда ребёнок улыбается во сне: такие улыбки точно не являются "социальными". Хотя сама способность улыбаться, судя по данным ультразвуковых исследований, появляется у плода уже на 23-й неделе развития.

Между тем другие работы показывают, что новорождённые уже спустя несколько дней после появления на свет могут улыбаться в ответ на поглаживания животика или щёк, а также в тех случаях, когда чувствуют сладкие запахи или вкусы.

Что же означают такие улыбки?

Психологи полагают, что на самом деле это и есть первые попытки "социализации", сигналы о положительных эмоциях. А основная проблема в трактовке таких улыбок заключается в том, что раньше их никто не рассматривал с этой точки зрения.

Кроме того, улыбки малышей в первые недели жизни всё-таки отличаются от классических "социальных".

Золотым стандартом в этом смысле служит "улыбка Дюшена". Она названа в честь французского невролога и "отца электротерапии" Гийома Дюшена. Пропуская ток через лицевые мышцы живых и скончавшихся людей, исследователь установил, что эмоция радости выражается при одновременном сокращении больших скуловых мышц и круговых мышц глаз.

Между тем у младенцев, как было установлено ранее, во время улыбки сокращается лишь первая группа мышц, вторая же остаётся неподвижной. Потому такие улыбки, недотягивающие до "эталона" Дюшена, и не считались истинным проявлением радости.

Но, как оказалось, такое представление было ошибочным. Современные методы визуализации, позволяющие различить малейшие сокращения мышц при помощи специальной системы кадрирования, говорят о том, что уже с самого раннего возраста улыбки младенцев сопровождаются сокращениями как скуловых мышц, так и круговых мышц глаз.

Кроме того, во время бодрствования малыши улыбаются вдвое чаще, чем во время сна, что также доказывает связь улыбок с социальными факторами, считает Надь.

Также более ранний анализ видеозаписей показал, что дети часто начинают двигать щеками и бровями, прежде чем улыбнуться. Психологи полагают, что таким способом малыши сосредотачиваются на лице того, кто перед ними.

К сожалению, набор знаний о поведенческих особенностях новорождённых всё ещё остаётся неполным, и требуется больше работ, чтобы разобраться в том, как человек начинает контактировать с миром и воспринимать его на самых ранних этапах жизни.

Относительно улыбок малышей Эмеше Надь делает вывод, что это, очевидно, больше, чем просто рефлексы. Хотя такие проявления эмоций могут быть не вполне осознанными и "социальными", это всё же первые попытки наладить связь с теми, кто окружает маленького человечка.

Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о других исследованиях человеческих улыбок. Мы рассказывали, какие улыбки заставляют людей нервничать и как улыбка поможет завоевать расположение собаки. Также психологи раскрыли секрет идеальной улыбки и выяснили, что проявление радостных эмоций делает лицо человека более узнаваемым. Кроме того, было установлено, что фальшивая улыбка не поднимет человеку настроение.

Ранее по теме

Сейчас

19:05

Военный эксперт Неелов арестован за госизмену

18:23

Массовое убийство христиан в Египте: уточненные данные

17:49

В РПЦ предложили лечить константинопольского архиепископа Иова

17:46

США вернут все санкции против Ирана

17:25

Возросло число жертв расстрела христиан в Египте

17:19

Донбасс: ВСУ перебросили наемников из Грузии и Латвии

16:55

Отменены турецкие санкции против двух американских министров

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Массовое убийство христиан в Египте: уточненные данные

Массовое убийство христиан в Египте: уточненные данные

25 минут назад
Путин предложил вернуть ГРУ

Путин предложил вернуть ГРУ

1 час назад
США вернут все санкции против Ирана

США вернут все санкции против Ирана

33 минуты назад
Арестованы все участники изнасилования дознавательницы

Арестованы все участники изнасилования дознавательницы

3 часа назад
Стало известно, почему самолет Air France не пустили в Россию

Стало известно, почему самолет Air France не пустили в Россию

3 часа назад
В Кремле с юмором отнеслись к заявлению Коломойского

В Кремле с юмором отнеслись к заявлению Коломойского

5 часов назад
Теракт в Архангельске: раненых доставили в Москву

Теракт в Архангельске: раненых доставили в Москву

7 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Лицо посла США в РФ помрачнело от вопроса о россиянах

Лицо посла США в РФ помрачнело от вопроса о россиянах

5 часов назад
Странный ответ на санкции: Украина задержала судно под флагом Либерии

Странный ответ на санкции: Украина задержала судно под флагом Либерии

12 часов назад
Украинские военные постреляли из "Буков" и С-300 недалеко от Крыма

Украинские военные постреляли из "Буков" и С-300 недалеко от Крыма

7 часов назад
Сериалы "Годунов" и "Ненастье" можно будет увидеть только в эфире телеканала "Россия"

Сериалы "Годунов" и "Ненастье" можно будет увидеть только в эфире телеканала "Россия"

29 минут назад
Центробанк РФ произвел рекордные закупки золота

Центробанк РФ произвел рекордные закупки золота

11 часов назад
Облитый Даниилом Страховым курильщик оказался сыном итальянского атташе

Облитый Даниилом Страховым курильщик оказался сыном итальянского атташе

7 часов назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

1 час назад
Как это устроено: плавучие дома

Как это устроено: плавучие дома

8 часов назад
Пять причин для ослабления рубля в ноябре

Пять причин для ослабления рубля в ноябре

31.10.2018 11:05
"Вечность или миг": Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева приглашают в ММДМ

"Вечность или миг": Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева приглашают в ММДМ

7 минут назад
Исследование: время работы флагманских смартфонов сокращается

Исследование: время работы флагманских смартфонов сокращается

24 минуты назад
В РПЦ предложили лечить константинопольского архиепископа Иова

В РПЦ предложили лечить константинопольского архиепископа Иова

30 минут назад
В неадеквате может все разгромить: из Сергея Челобанова изгоняют беса

В неадеквате может все разгромить: из Сергея Челобанова изгоняют беса

1 час назад
Гавана может получить от Москвы кредит в 38 миллионов евро

Гавана может получить от Москвы кредит в 38 миллионов евро

1 час назад
Донбасс: ВСУ перебросили наемников из Грузии и Латвии

Донбасс: ВСУ перебросили наемников из Грузии и Латвии

1 час назад
Отменены турецкие санкции против двух американских министров

Отменены турецкие санкции против двух американских министров

1 час назад
Нарушение прав россиян на Кипре: послу вручена нота

Нарушение прав россиян на Кипре: послу вручена нота

1 час назад
"Роснефть" приступила к разведке на шельфе Кубы

"Роснефть" приступила к разведке на шельфе Кубы

2 часа назад
"Енисей" расстанется с главным тренером Аленичевым

"Енисей" расстанется с главным тренером Аленичевым

2 часа назад
Осень не сдается: в выходные немного потеплеет

Осень не сдается: в выходные немного потеплеет

2 часа назад
Хачатуров освобожден от должности

Хачатуров освобожден от должности

2 часа назад
Хакеры выставили на продажу переписку 80 тысяч пользователей Facebook

Хакеры выставили на продажу переписку 80 тысяч пользователей Facebook

2 часа назад
Рогозин сообщил об экзотических версиях появления отверстия в "Союзе"

Рогозин сообщил об экзотических версиях появления отверстия в "Союзе"

3 часа назад
В лондонской штаб-квартире Sony произошла поножовщина

В лондонской штаб-квартире Sony произошла поножовщина

3 часа назад
Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

4 часа назад
Агрессия: зачем она нам и как с ней работать

Агрессия: зачем она нам и как с ней работать

4 часа назад
Волочкова рассказала, как спасала отца своей дочери от сектантов

Волочкова рассказала, как спасала отца своей дочери от сектантов

4 часа назад
Производитель колес купил сгоревший "Майбах", чтобы поучаствовать в шоу

Производитель колес купил сгоревший "Майбах", чтобы поучаствовать в шоу

5 часов назад
Лавров объяснил, почему Запад беззубо реагирует на нарушение Киевом свободы СМИ

Лавров объяснил, почему Запад беззубо реагирует на нарушение Киевом свободы СМИ

6 часов назад
Зеленый чай может быть опасен для печени и почек

Зеленый чай может быть опасен для печени и почек

6 часов назад
Юбилейный Ереван. Фотолента

Юбилейный Ереван. Фотолента

6 часов назад
Омские власти не отремонтировали дорогу, так как не смогли ее найти

Омские власти не отремонтировали дорогу, так как не смогли ее найти

6 часов назад
BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии

BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии

6 часов назад
Авиакатастрофа в Индонезии: найден черный ящик

Авиакатастрофа в Индонезии: найден черный ящик

7 часов назад
Секрет успеха: психологи выяснили, что способствует зарождению бизнес-династий

Секрет успеха: психологи выяснили, что способствует зарождению бизнес-династий

8 часов назад
Герои телеканала "МУЛЬТ" устроят масштабное новогоднее шоу с настоящим Дедом Морозом

Герои телеканала "МУЛЬТ" устроят масштабное новогоднее шоу с настоящим Дедом Морозом

8 часов назад
Украинская игра про Освенцим: что пошло не так

Украинская игра про Освенцим: что пошло не так

8 часов назад
Топ-10 самых загруженных аэропортов в мире

Топ-10 самых загруженных аэропортов в мире

8 часов назад
За 2 недели октября цены в России сменили 15 марок

За 2 недели октября цены в России сменили 15 марок

9 часов назад
Студентка из Майкопа пристроила в приют котенка за 340 тысяч

Студентка из Майкопа пристроила в приют котенка за 340 тысяч

9 часов назад
5 причин поехать на Черное море в несезон

5 причин поехать на Черное море в несезон

01.11.2018 14:14
Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

31.10.2018 18:47
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15