Массовое убийство христиан в Египте: уточненные данные

МВД Египта подтвердило гибель семи граждан страны при нападении на христиан в провинции эль-Минья, передает РИА Новости.

Министерство внутренних дел подчеркнуло, что дорога, ведущая в монастырь Святого Самуила, на которой неизвестные расстреляли паломников, перекрыта. По соображениям безопасности отключена мобильная связь. Идет преследование убийц.

Коптская христианская церковь, в свою очередь, подтвердила гибель семерых своих прихожан.

Отмечается, что нападений было два. В первом случае в районе монастыря Святого Самуила боевики открыли огонь по автобусу, в котором находилась семья, ранив несколько человек. Во время второго нападения неизвестные расстреляли в том же районе микроавтобус, в котором ехали жители одной из деревень провинции эль-Минья. В результате были убиты семь пассажиров.

Ранее сообщалось, что число жертв нападения на христиан в Египте возросло до десяти.