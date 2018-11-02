Капитан "Ромы" не сыграет с ЦСКА

Капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси получил травму и выбыл из строя на две недели. Таким образом, 35-летний полузащитник пропустит матч Лиги чемпионов с ЦСКА.

Де Росси повредил голеностоп на тренировке. Согласно предварительному заключение врачей, чемпион мира 2006 пропустит, как минимум, три игры – две встречи Серии А с "Фиорентиной" и "Сампдорией", а также матч с ЦСКА.

Даниэле Де Росси – самый опытный и авторитетный футболист "Ромы", в составе которой он провел всю карьеру. Де Росси выступает за римлян с 2001 года и дважды выигрывал Кубок Италии.