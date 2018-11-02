Путин заявил, что сила народа неисчерпаема

Выступая на форуме активных граждан "Сообщество", накануне Дня народного единства, президент РФ Владимир Путин отметил, что "сила российского народа неисчерпаема", и это стало очевидно в драматические для нашей истории годы.

"Современное понятие гражданского общества имеет огромную внутреннюю созидательную силу, а если это еще сопряжено с усилиями государства, то это создает невероятные возможности для развития страны", — цитирует российского лидера РИА Новости.

Нынешний форум посвящен анализу и перспективам реализации нацпроектов. С некоторыми из них президент Путин познакомился лично.

Президент заверил, что российские власти окажут финансовую поддержку неправительственным организациям и волонтерам в сельской местности.

Форум "Сообщество" будет длиться в Москве два дня, все это время на нем будут работать 28 дискуссионных площадок.