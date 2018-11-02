Военный эксперт Неелов арестован за госизмену

Военный эксперт и сотрудник "Центра стратегической конъюнктуры" Владимир Неелов арестован и отправлен в следственный изолятор. Соответствующее решение вынес Лефортовский суд Москвы. Как стало известно агентству ТАСС из собственного источника, Неелова подозревают в государственной измене.

Судя по статьям, опубликованным на сайте "Центра стратегической конъюнктуры", Владимир Неелов писал на самые разные темы, но больше всего внимания уделял частным военным компаниям. Кроме того, военный эксперт в соавторстве с еще несколькими специалистами опубликовал три книги, посвященных военным действиям в Ираке и Афганистане.