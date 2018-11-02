Константинополю напомнили, что его давно нет

Константинополя нет уже 565 лет, однако на Фанаре (там находится резиденция Константинопольского патриарха) этого до сих пор не заметили. Так прокомментировали в Украинской православной церкви Московского патриархата заявление о том, что УПЦ больше нет.

Ранее представитель Константинопольского патриарха при Всемирном совете церквей архиепископ Иов сказал, что синод фактически ликвидировал Украинскую православную церковь.

"Такие заявления отдельных представителей Константинопольского патриархата похожи на какой-то канонический сюрреализм", — сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Он подчеркнул, что УПЦ существует, и это очевидный исторический факт, передает "Интерфакс".

В РПЦ выразили обеспокоенность состоянием душевного и духовного здоровья архиепископа Иова и предложили лечить.

В октябре Константинопольский патриархат отменил соборную грамоту 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также были сняты анафемы с лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине, которые были наложены РПЦ. В ответ синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.