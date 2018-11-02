МИД РФ: "Белые каски" напрямую связаны с террористами

Министерство иностранных дел РФ располагает свидетельствами, что сирийская неправительственная организация "Белые каски" напрямую связана с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Как передает ТАСС, об этом заявили на Смоленской площади, подчеркнув, что данная структура работает только на территориях, не контролируемых правительством Сирии.

В МИД России назвали весьма показательным бегство за границу участников этой организации после освобождения сирийскими войсками от террористов района на юго-западе страны.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "Белые каски" готовят новую провокацию с применением химического оружия (хлора) в провинции Идлиб, для того, чтобы развязать руки противникам президента Сирии Башара Асада из числа западных стран.

Ранее Москва неоднократно информировала мировую общественность о провокационной деятельности "касок", с целью обвинить официальный Дамаск в химических атаках против мирного населения и тем самым оправдать авиаудары западных стран по Сирийской арабской республике.