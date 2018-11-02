КХЛ. "Автомобилист" снова победил

Игровой день в Континентальной хоккейной лиге начался матчами в Екатеринбурге и Магнитогорске. Обе завершились победами хозяев. "Автомобилист" был сильнее ХК "Сочи" 4:1, а "Металлург" переиграл "Йокерит" 3:2.

"Автомобилист" без особого напряжения одержал свою очередную победу. В первом периоде по шайбе забросили Найджел Доус и Стефан Да Коста. Во втором периоде успех развил Александр Голышев. В третьем периоде Юрки Йоркипакка одну шайбу отыграл. Но Доус незадолго до конца основного времени поразил пустые ворота и установил окончательный счет. "Автомобилист" выиграл в 14 из 15 матчах, набрал 48 очков и возглавляет таблицу в Восточной конференции. У "Сочи" 25 очков и шестая позиция на Западе.

"Йокерит" оказал серьезное сопротивление "Магнитке", но в итоге победа досталась уральцам. На гол Алекса Гранта хозяева ответили тремя шайбами – Николая Кулемина, Денниса Расмуссена и Виктора Антипина. В третьем периоде Сами Лёеписто реализовал численное преимущество, но спасти финский клуб от поражения не смог. Победа "Металлурга" 3:2. У набравшей 32 очка "Магнитки" четвертое место на Востоке. "Йокерит" набрал 35 очков и идет третьимв Западной конференции.