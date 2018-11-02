"Поднявший меч от меча погибнет": раскольники начали ссориться между собой

Константинополь в эфире BBC объявил, что все священники на Украине теперь подчиняются исключительно Вселенскому престолу и якобы, по его мнению, Московского патриархата над украинской церковью больше не существует. Заявление противоречит канонам и историческим документам. Из-за чего сейчас конфликт растет среди самих украинских раскольников?

Объявить о закате Московского патриархата на Украине Константинополь доверил своему верному клирику — гражданину Канады с украинскими корнями архиепископу Иову.

С канонической точки зрения сегодня на Украине Украинской православной церкви Московского патриархата больше не существует. Все архиереи теперь на Украине де-факто является архиереями Вселенского престола.

Архиепископ Иов, озадачивший мир словами о том, что Христос — не глава, а председатель "некой церкви", пообещал не оставить прихожан и клир, и взять и тех, и других в единую украинскую церковь. Церкви этой пока нет, но Константинополь полон решимости ее создать на всеукраинском объединительном соборе.

"Статус владыки Иова в Константинопольском патриархате не является ключевым, поэтому данное заявление является лишь его личной позицией", — прокомментировал высказывание Иова председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент.

Вот только договориться украинские раскольники не могут даже между собой. Глава непризнанной автокефальной церкви митрополит Макарий и лжепатриарх Филарет разругались не на шутку. Спорили о том, какой будет новая церковь — патриаршей или митрополичьей. Ответ Филарета пересказал журналистам обиженный Макарий.

- Я не пойду на митрополию. Я не пойду. Только патриарший уклад. Я — патриарх. Есть, был и буду.

Патриарх-раскольник Филарет уже заявил, что, как только получат автокефалию, приступят к отъему церковных владений в пользу новой украинской церкви. Начнут с Киево-Печерской лавры.

"Все это игра на публику, чтобы люди как-то сжалились над ними. Там Бога нету. Но если поменяется политическая элита, они опять будут сидеть тихонько", — высказал свое мнение митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь).

Отсутствие томоса, впрочем, не мешает раскольникам заниматься церковными экспроприациями уже сейчас. Один из примеров — церковь в Ровенской области. За нее борются раскольники и представители канонической Украинской церкви. Сам храм закрыт. Филаретовцы живут в сторожке, сторонники Московского Патриархата — в гараже.

"Для меня эта церковь, которую сейчас возглавляет митрополит Онуфрий, для меня она есть Украинская церковь. И я не совсем понимаю вмешательство церкви Константинопольской", — говорит одна из прихожанок.

На фоне раскола в среде самих раскольников духовенство канонической Украинской православной церкви отказывается признавать любые лжецеркви на территории Украины.

Духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с митрополитом Киевском и всея Украины Онфурием.

Одиозные решения Константинополь сдабривает историческими фальшивками. Мол, акт от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии — незаконный.

Но есть документы, согласно которым все как раз законно. Эти документы XVII столетия из синодального собрания свитков и грамот фондов Государственного Исторического музея демонстрируются впервые. В них уникальные подробности передачи Киевской митрополии от патриархата Константинопольского под юрисдикцию патриархата Московского.

Письма иерусалимского патриарха Досифея и грамота для патриарха Константинопольского — документы XVII века. В них однозначные исторические свидетельства.

"Киевская митрополия была передана на все времена", — напоминает руководитель церковно-научного центра "Православная энциклопедия" Сергей Коровец.

Усилив раскол на Украине, Варфоломей спровоцировал раскол и в собственной церкви. Возмущенная его неканоническими решениями, крупнейшая православная община прихода храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции перешла из Константинопольского патриархата в Русскую православную церковь за рубежом.