"Аэрофлот" опроверг штурм кабины пилотов пассажирами

"Аэрофлот" опровергает информацию об ухудшении самочувствия пассажиров при взлете рейса из Тюмени и попытках проникнуть в кабину пилотов.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали в авиакомпании, комментируя сообщения СМИ о том, что в Тюмени пассажиры якобы штурмовали кабину пилотов, чтобы остановить вылет рейса из-за того, что после выруливания самолета на взлетную полосу давление в салоне привело к тому, что у некоторых пассажиров ухудшилось самочувствие.

В "Аэрофлоте" назвали информацию "фейком", пояснив, что борт вернулся с рулежной дорожки по причине неисправности системы регулирования давления и командир воздушного судна принял такое решение исключительно по технической причине.

В авиакомпании подчеркнули, что ситуации с ухудшением самочувствия пассажиров не было, и последние не пытались проникнуть в кабину летчиков. "Пассажиры за медпомощью не обращались", — отметили в "Аэрофлоте".

1 ноября СМИ сообщали, что в московском аэропорту "Шереметьево" совершил посадку самолет "Аэрофлота" с возгоранием в грузовом отсеке, летевший из Сыктывкара. В пресс-службе авиаперевозчика опровергли информацию о возгорании в грузовом отсеке лайнера.