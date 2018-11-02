Чемпионат по спортивной гимнастике: Артуру Далалояну нет равных

У России — второе золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе. И снова недосягаемым для соперников стал наш Артур Далалоян, на этот раз — в вольных упражнениях.

Он выходит на квадратный помост. Внешне абсолютно спокоен. С первых секунд включается в борьбу: свой шанс на еще одно чемпионское золото гимнаст не упустит. Артур Далалоян уверенно, точно, красиво выполняет вольные.

Марина аплодирует сыну за три с половиной тысячи километров от Аравийского полуострова, в Москве. Полторы минуты (столько длилось его выступление) она боялась отвести взгляд от экрана. Когда показали баллы, выдохнула: у своего главного соперника — японца Сираи — Артур выиграл 0,034. Минимальная разница обернулась для него большой победой.

Это его второе золото на чемпионате мира в Катаре. Первое он взял за дня до этого, одержав невероятную победу в многоборье. Последний спортивный триумф в этой дисциплине — у Николая Крюкова, в 99-м. Он еще пять раз после этого участвовал в мировых первенствах, но такого результата уже не было. Лишь спустя 19 лет Артур Далалоян вернул России главное золото спортивной гимнастики.

"На тренировках, да и на соревнованиях он выглядел очень мотивировано, очень в задоре, то есть в своих стремлениях, — отмечает олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, старший тренер юниорской сборной России по спортивной гимнастике Николай Крюков. — Ответственный по поводу работы. Молодец! Зажигалка такой!".

Далалояну — 22. Молодой, перспективный. Он выступает за "Динамо". Там же тренируется. Когда ему было 15, Артура отчислили из юношеской сборной за нарушение дисциплины. Он и сам не раз признавался: слово "дисциплина" выучил два года назад, когда его не взяли на Олимпийские игры в Рио, он взялся за ум. Уже в следующем сезоне выиграл чемпионат России и побеждал на первенстве Европы.

Год назад на соревнованиях в Монреале Далалоян стал восьмым в опорном прыжке — сломал ногу. Но быстро восстановился после травмы. И вот сегодня он уже лидер сборной, абсолютный чемпион мира. Благодаря победе Далалояна, Россия обогнала США в медальном зачете чемпионата.