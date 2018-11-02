"Академик Ломоносов" осветит и обогреет Чукотку

Возить за тысячи километров уголь и мазут для производства электричества и отопления на Чукотку больше не нужно. Российские ученые запустили реактор первой плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". Она обеспечит недорогой энергией значительную часть региона после того, как действующая ТЭЦ будет выведена из эксплуатации.

Центральный пульт управления — это мозг ПАТЭС. Почти такой же, как на обычных АЭС. Системы безопасности продублированы несколько раз. Все штатные и нештатные ситуации многократно отработаны на суше и в лабораториях, поэтому со стороны все выглядит буднично. И только скупые команды, фиксирующие каждый миллиметр движения внутри реактора, выдают напряжение.

За пуском реактора следит группа передовых российских ученых — физики из конструкторского бюро имени Африкантова и легендарного Курчатовского института. У Сергея Костюкова за плечами больше 44 лет в атомной энергетике и 60 запусков. Сегодняшнее событие он ласково называет рождением сверхнового реактора.

"Здесь применена совершенно новая активная зона, поэтому делать надо все аккуратно и осторожно", — поясняет старший научный сотрудник НИЦ "Курчатовский институт" Сергей Костюков.

Реакторный отсек или, как здесь говорят, машина — сердце ПАТЭС. Два реактора способны выдавать 70 мегаватт. Этого достаточно, чтобы осветить и обогреть город с населением 100 тысяч человек.

"Это безусловный прорыв в атомной энергетике малой мощности, — подчеркивает заместитель генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Павел Ипатов. – Россия – первая страна, которая получила эту технологию. У нее очень хорошие перспективы".

Один из отсеков служит для того, чтобы безопасно перегружать ядерное топливо из хранилища в реакторы и обратно. Работать ПАТЭС будет автономно. Доковое обслуживание — раз в 12 лет.

Пришвартовавшись в Певеке, "Академик Ломоносов" заменит Билибинскую АЭС. В порту Певек уже готов специальный причал. Он буквально будет держать станцию на небольшом расстоянии от берега, чтобы гасить морские волны и штормы.

"Потенциал ПАТЭС выше, чем нынешняя потребность в Певеке. Но это большой узел, и ПАТЭС позволит своей мощностью обеспечить развитие этого региона", — уверен директор дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций — филиала АО "Концерн Росэнергоатом" Виталий Трутнев.

Расчетный срок работы ПАТЭС — 40 лет. Она будет снабжать теплом и электричеством весь северо-восток Чукотки: пять золотых приисков и стратегически важный для развития Северного морского пути порт Певек.

Работа станции покажет, сколько еще плавучих энергоблоков необходимо стране и миру. Интерес уже проявляют страны Юго-Восточной Азии и Африки. Специалисты рассчитывают, что в ближайшие годы таких ПАТЭС будет семь или восемь, более мобильных без перегрузочного отдела и жилого комплекса.

Физический пуск реактора состоялся, и после небольшой технической стоянки в Мурманске Россия отправит в порт Певек первую в мире плавучую атомную электростанцию.