Шито белыми нитками: коллеги вышли поддержать Кирилла Вышинского
Сергей Лавров призвал ОБСЕ уйти от двойных стандартов при оценке нарушений прав журналистов. В частности организация по разному реагирует на действия Киева в отношении сотрудников зарубежных и российских СМИ. У посольства Украины прошел митинг в поддержку Кирилла Вышинского, который находится в СИЗО уже полгода.
Всем, кто пришел сегодня к посольству Украины, выдавали катушки с нитками. Один из главных лозунгов митинга поддержки: "Дело Кирилла Вышинского шито белыми нитками". И никто из тех, кто пришел сюда, в этом не сомневаются. Поддержать журналиста пришли студенты, активисты, ключевые фигуры российских СМИ. Настолько дело Вышинского за рамками закона и здравого смысла.
"Кирилла взяли, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты, — убежден генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. — То есть обменять журналиста на террориста. То есть его взяли именно в заложники".
"То, что происходит с Кириллом сегодня, может произойти с любым из нас, — добавляет телеведущий, журналист Эрнест Мацкявичюс. — С любым человеком, который оказывается в другой стране, которого могут закрыть за решетку только за то, что он имеет свою точку зрения".
Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" в СИЗО города Херсона уже полгода. Вчера суд оставил его под арестом еще на два месяца. Условия содержания все время ухудшают. "Он держится просто поразительно и потрясающе, — говорит при этом главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. — Раньше он только своей профессиональной деятельностью вызывал у многих даже преклонение. У нас у всех. Восхищение. Но сейчас еще и просто чисто своими человеческими мужскими качествами".
"Таких граждан России, которые по политическим мотивам содержатся в украинских тюрьмах, сотни! – считает специальный корреспондент газеты "Комсомольская правда" Александр Коц. – И, собственно, акция в поддержку Кирилла Вышинского — это лишний повод напомнить о том, что мы помним об этих людях".
Встречают генсека ОБСЕ возле особняка российского Министерства иностранных дел. Во время пресс-конференции Томасу Гремингеру передают письмо матери Вышинского. Она просит помощи в освобождении сына. "Все государства-участники ОБСЕ обязались создавать условия, в которых журналисты могут выполнять свои обязанности в другом государстве", — говорит на это генсек ОБСЕ.
Москва, в свою очередь, призывает ОБСЕ уйти от двойных стандартов. Организация по-разному реагирует на ущемление прав западных и российских журналистов. "Кирилл Вышинский арестован исключительно за то, что выполнял свои профессиональные обязанности: описывал события, выражал свою оценку этих событий для того, чтобы донести правду до тех, кто хочет знать, что происходит на Украине", — подчеркивает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы вправе рассчитывать на то, что официальные лица в европейских структурах не будут выборочно уклоняться от исполнения обязанностей по защите прав человека и свободы слова, — добавляет председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. — Тем более, что очевидно, что дело шито белыми нитками".
Реакции украинских дипломатов на митинг возле посольства, ожидаемо, не последовало.
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