Советник Трампа: движения к сделке с Китаем нет

Правительство США не получало поручения подготовить проект торгового соглашения с Китаем.

Как передает ТАСС, об этом в интервью американской телекомпании CNBC рассказал главный экономический советник президента Дональда Трампа Лоуренс Кудлоу.

Он сообщил, что "какого-то массированного движения к сделке с Китаем нет" и Белый дом отозвал вопросы к Китаю, касающихся торговли.

Так Кудлоу прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Трамп отдал распоряжение о разработке торгового соглашения с Китаем, которое он якобы намерен представить председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

С 24 сентября 2018 года в Соединенных Штатах вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китайской народной республики товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов. При этом американская администрация пообещала, что с 1 января 2019 года ставка вырастет до 25%.

Китай ответил на это пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 миллиардов долларов.

В ответ Трамп пообещал ввести против китайских товаров дополнительные тарифы в размере 267 миллиардов долларов.