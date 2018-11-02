Алина Загитова выиграла короткую программу третьего этапа Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова захватила лидерство после проката короткой программы на третьем этапе Гран-при, который проходит в Финляндии. 16-летняя россиянка по итогам своего выступления получила от судей 68,90 баллов.

При этом стать первой Загитовой не помешало падение после исполнения первого каскада. Также в тройке завершили короткую программу японка Юна Шираива (63,77) и бельгийка Луна Хендрикс (63,17). При этом я пятерку также вошли еще две представительницы России – Станислава Константинова (62,56) и Дарья Паненкова (58,23).

Произвольная программа будет представлена фигуристками в субботу.